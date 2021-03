Corona lässt Steuereinnahmen der NRW-Kommunen einbrechen

Düsseldorf (dpa) - Die Corona-Pandemie hat ein tiefes Loch in die Kassen der nordrhein-westfälischen Kommunen gerissen. Ihre Gewerbesteuereinnahmen brachen im vergangenen Jahr um fast ein Fünftel ein, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Insgesamt nahmen die 396 Kommunen im Land rund 10,2 Milliarden Euro an Gewerbesteuer ein. Das waren 2,6 Milliarden Euro oder 19,8 Prozent weniger als 2019.

Von dpa