Nach Unfall: Ermittlungen gegen polizeibekannten 15-Jährigen

Der Jugendliche war am Montagmittag in der Hagener Innenstadt am Steuer eines Autos vor der Polizei davongerast. Die halsbrecherische Fahrt war erst zu Ende, als er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 44-jährigen Frau zusammenstieß. Die Frau aus Gevelsberg befand sich am Dienstag noch im Krankenhaus. Auch der Teenager kam zunächst ins Krankenhaus, wurde dort aber noch am Montagabend von seiner Mutter wieder abgeholt.

Nach ersten Ermittlungen soll der Jugendliche für seine Fahrt einen von seiner Mutter angemieteten Wagen benutzt haben. Zum Zeitpunkt der Verfolgungsfahrt war der 15-Jährige bereits als vermisst gemeldet. Das Auto war gleichzeitig im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben.

