NRW-Leitentscheidung für Braunkohleabbau fertig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ihre sogenannte Leitentscheidung für den weiteren Braunkohleabbau im rheinischen Revier fertiggestellt. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will die Eckpunkte nach der Kabinettssitzung am Dienstagnachmittag (15.30 Uhr) vorstellen. Die neue Leitentscheidung war nach dem Beschluss zum Kohleausstieg notwendig geworden. Spätestens 2038 soll in Deutschland Schluss sein mit der Kohleverstromung. Dementsprechend kann auch die Braunkohleförderung reduziert werden.

Von dpa