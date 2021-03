Landtagskommission: Brexit trifft NRW besonders stark

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen ist aus Sicht einer vom Landtag eingesetzten Kommission «in besonderem Maße» vom Brexit betroffen. Gründe seien unter anderem die speziellen Beziehungen zum Vereinigten Königreich als Gründer des Landes NRW sowie die in Teilen enge Verflechtung der Wirtschaft beider Länder, heißt es in dem am Dienstag vorgestellten Bericht der Enquetekommission zu den Folgen des Austritts von Großbritannien aus der Europäischen Union.

Von dpa