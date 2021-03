Leitentscheidung: Braunkohle-Umsiedlungen werden überprüft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Entscheidung über die Zukunft mehrerer Dörfer am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler soll nach den Plänen der nordrhein-westfälischen Landesregierung Ende 2026 fallen. Die neue Leitentscheidung für das Rheinische Revier gebe vor «dass Keyenberg und die anderen Dörfer des dritten Umsiedlungsabschnitts nicht vor Ende des Jahres 2026 bergbaulich in Anspruch genommen werden dürfen», sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung.

Von dpa