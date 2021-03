Köln (dpa) - Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki schließt sich dem umstrittenen Nein des Vatikans zur Segnung homosexueller Paare an. Woelki sehe in der Haltung des Vatikans «eine Stärkung des katholischen Ehe- und Familienverständnisses», wie das Erzbistum Köln dem «Bonner General-Anzeiger» am Dienstag mitteilte.

Von dpa