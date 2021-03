Duisburger Hafenchef ließ sich mit Restdosen impfen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Chef des Duisburger Hafens, Erich Staake, hat sich bereits zu Beginn des Jahres gegen Corona immunisieren lassen. Der 67-Jährige habe bereits am 13. Januar und am 3. Februar seinen Piks erhalten, wie ein Sprecher des Duisburger Hafens der «Rheinischen Post» (Mittwoch) bestätigte. Dem Bericht zufolge wäre er aufgrund seines Alters noch nicht an der Reihe gewesen.

Von dpa