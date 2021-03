Nach Hinweisen von Tierschützern hat der Kreis Unna einen Schlachthof in Selm geschlossen. Dort wurden offenbar seit Jahrzehnten Rinder und Schafe in großer Zahl geschächtet. Das bedeutet, dass ihnen ohne Betäubung die Kehle durchgeschnitten wurde, wie es vor allem der Islam und das Judentum verlangen. Mit einem Trick sollen die Täter das Veterinäramt über Jahre getäuscht haben.

Die Videos hatte der Münchener Verein „Soko Tierschutz“ dem Kreis Unna, der Staatsanwaltschaft Dortmund und dem NRW-Umweltministerium übermittelt. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Friedrich Mülln waren vier versteckte Kameras im Schlachthof installiert, die seit dem 22. Februar drei Wochen lang rund um die Uhr aufgezeichnet haben. „Dabei wurden 14 Schlachttage dokumentiert“, sagt der Vereinsvorsitzende. Nach Angaben der Tierschützer wurden an den 14 Schlachttagen 189 Tiere geschächtet – etwa 40 Rinder, aber vor allem Schafe.

Vom äußeren Anschein her hätten die Schächter einen arabischen oder türkischen Hintergrund, aber man sehe auf den Bildern auch den deutschen Gründer des Schlachthofs, der sich mit den Schlachtern unterhalte, sagt Tierschützer Mülln. „Er kann also nicht behaupten, dass er von nichts gewusst hat.“ Das Fleisch soll an muslimische Metzgereien und Restaurants geliefert, aber auch direkt vermarktet worden sein.

Die Betreiber wollten am Mittwoch zu den Vorwürfen nichts sagen.

Volker Meier , der Sprecher des Kreises Unna: „Wir hatten 2002 einen ersten Hinweis auf den Schlachthof bekommen. Unsere Veterinäre haben daraufhin die Schlachtabfälle umgeleitet und die Köpfe der Tiere untersuchen lassen. Dabei kam heraus, dass die Kühe erst nach ihrem Tod den eigentlich zur Betäubung vorgeschriebenen Bolzenschuss bekommen hatten – offenbar, um das Schächten zu verschleiern.“

Der Fall sei vor Gericht gelandet, aber der Schlachthofbetreiber sei damals mit einer Geldstrafe davongekommen. „Unsere Veterinäre haben in der Folgezeit weiterhin Köpfe untersuchen lassen. Das Ergebnis war aber immer, dass die Tiere zum Zeitpunkt des Bolzenschusses noch gelebt hatten, also korrekt geschlachtet worden waren.“ Der Verdacht auf Schächtungen konnte somit nicht erhärtet werden – bis jetzt. Volker Meier: „Die Videos zeigen den Trick, mit dem wir getäuscht wurden: Die Tiere wurden geschächtet, und dann wurde kurz vor dem Todeseintritt das Bolzenschussgerät angesetzt.“