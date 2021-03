Studie: Über 14 Millionen Freizeit-Musiker in Deutschland

Bonn (dpa) - In Deutschland musiziert in der Freizeit fast ein Fünftel der Bevölkerung im Alter ab sechs Jahren - das entspricht 14,3 Millionen Menschen. Unter den Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren sei der Anteil noch höher. In dieser Altersgruppe mache fast die Hälfte Musik, teilte das Deutsche Musikinformationszentrum am Mittwoch in Bonn über eine repräsentative Erhebung zum Amateurmusizieren mit. Die beliebtesten Instrumente ab dem Alter von 16 Jahren sind demnach Gitarre, Klavier sowie E-Piano, Keyboard und Synthesizer. Bei den jungen Musikern lag das Klavier an erster Stelle, gefolgt von Blockflöte und Gitarre.

Von dpa