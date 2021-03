Laschet verspricht Schulen Lösung bei fehlenden Corona-Tests

Die meisten Schulen erhielten auch in dieser Woche noch die Pakete für zwei Testungen pro Schüler nach den Osterferien, so dass die Versorgung in jeder Schule gesichert werde, sagte Laschet . Ziel sei, dass künftig alle Lehrer, Schüler und Erzieher in Kitas zweimal wöchentlich getestet werden können.

Der Oppositionsführer im Landtag, SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty kritisierte, die Polizei müsse die Test-Pakete in Streifenwagen an die Schulen ausliefern, weil die Regierung das «nicht auf die Kette gekriegt» habe. «Die Polizei muss retten, was die Regierung vergeigt hat.» Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer. Sie warf der Regierung vor, sie hätte «viel eher liefern müssen».

