Can sieht den BVB , der sich in der Bundesliga-Tabelle derzeit mit Rang fünf begnügen muss, weitgehend auf Kurs: «Man darf nicht vergessen: Wir sind im Halbfinale des DFB-Pokals, wir sind im Viertelfinale der Champions League . Und wenn wir es in dieser Saison noch schaffen, uns für die Champions League zu qualifizieren, dann kann man schon sagen, dass es eine gute Saison war.»

Can bedauerte, dass er der einzige BVB-Profi im aktuellen Kader der Nationalmannschaft ist. Teamkollegen wie Julian Brandt oder Nico Schulz waren von Bundestrainer Joachim Löw nicht für den Start in die WM-Qualifikation nominiert worden. «Das muss Motivation für die Spieler sein, die nicht dabei sind. Sie müssen im Verein einfach weiter Gas geben und versuchen, Leistung zu bringen. Dann ist alles noch offen für die EM», kommentierte Can.

