Radfahrer mit Messer angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 23 Jahre alter Radfahrer ist in Dortmund in einem Wald von einem unbekannten Fußgänger überraschend angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Passanten hätten bei dem 23-Jährigen Erste Hilfe geleistet und einen Notarzt gerufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es in der Mitteilung. Wieso der Täter den 23-jährigen angriff, war zunächst unklar. Die Polizei sucht Zeugen für die Attacke am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr. Der Täter wird als 175 bis 180 Zentimeter groß, hellhäutig und mit einer Justin-Bieber-ähnlichen Frisur beschrieben.

Von dpa