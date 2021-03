Erstes Training mit Wolf, Hermann und Co-Trainer Moreira

Leverkusen (dpa) - Der neue Cheftrainer Hannes Wolf hat zur ersten Einheit beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen am Mittwoch gleich einen weiteren Assistenten neben dem Veteranen Peter Hermann präsentiert. Unterstützen wird das Trainerteam auch Miguel Moreira. Der Werksclub gab am Morgen die Verpflichtung des 37-Jährigen bekannt, der zuvor die U17 von Borussia Dortmund betreute. «Miguel Moreira hat in der Vergangenheit sehr vertrauensvoll und erfolgreich mit Hannes Wolf zusammengearbeitet und seine Kompetenzen eingebracht», erklärte Sportdirektor Simon Rolfes.

Von dpa