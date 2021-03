Haftstrafe: Mann verletzt Nebenbuhler aus «Zorn und Wut»

Köln (dpa/lnw) - Nach einem Messerangriff auf einen Nebenbuhler hat das Landgericht Köln am Mittwoch einen 34-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte nach Überzeugung des Gerichts im Mai 2020 einen Nebenbuhler bei einer eskalierten Aussprache in Köln mit einem Messer mehrere Schnittverletzungen an Rücken, Kopf und Nacken zugefügt. Das Opfer überlebte nach einer Not-Operation. Ursprünglich war der Mann wegen versuchten Mordes angeklagt.

Von dpa