NRW-Metallindustrie: Lange Verhandlungen über Tarifvertrag

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ringen Arbeitgeber und IG Metall weiter um einen neuen Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie. Am Donnerstag trafen sie sich Seiten in Düsseldorf zur mittlerweile sechsten Verhandlungsrunde. Die Gespräche dauerten am Abend an. Die Arbeitgeber hatten ein Angebot mit einer «substanziellen» Einmalzahlung für das Jahr 2021 und einer regulären Tariferhöhung im kommenden Jahr angekündigt.

