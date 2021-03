Vier Verletzte bei Unfall in Gütersloh

Gütersloh (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Gütersloh sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. An einer Kreuzung war das Auto einer 33-jährigen Frau mit dem einer 31-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Im Wagen der 33-Jährigen saßen noch ihre vier Kinder. Zwei der Kinder sowie die beiden Fahrerinnen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.

Von dpa