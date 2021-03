Fahrer gestürzt und verletzt: Unfallbeteiligte fährt weiter

Minden (dpa/lnw) - Nach dem schweren Sturz eines Motorradfahrers ist in Minden eine Unfallbeteiligte weitergefahren. Die Autofahrerin war nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch aus einer Stoppstraße auf die Bundesstraße gefahren. Der Motorradfahrer konnte nur mittels Notbremsung eine Kollision vermeiden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Hierbei verlor er die Kontrolle über die Maschine, stürzte und verletzte sich schwer. Die von einem Zeugen beschriebene Autofahrerin habe jedoch ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, hieß es von der Polizei. Die Polizei sucht nun nach ihr. Der 60-Jährige Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.

Von dpa