Dramatikerpreis für englischen Autor Martin Crimp

Köln (dpa/lnw) - Der Dramatiker Martin Crimp (65) erhält den mit 15 000 Euro dotierten Jürgen Bansemer & Ute Nyssen Dramatikerpreis. Der Engländer werde für seine durch eine geheimnisvolle Spannung bestechenden Theaterstücke ausgezeichnet, sagte die Jurorin und Theaterverlegerin Ute Nyssen am Donnerstag in Köln. Seine Stücke wurden in den vergangenen Jahren auch an deutschen Bühnen aufgeführt, unter anderem am Schauspielhaus Hamburg, am Deutschen Theater Berlin und dem Schauspiel Köln («Schlafende Männer», «Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino»). Crimp seziere «ein dramatisches Gespinst aus bedrohlichen Abhängigkeiten und grausamen Machtkämpfen», würdigte die Jury.

Von dpa