Polizei Dortmund sieht Neonazi-Szene deutlich geschwächt

Dortmund (dpa/lnw) - Sechs Jahre nach Gründung der Sonderkommission Rechts der Dortmunder Polizei sieht die Behörde die Neonazi-Szene personell und organisatorisch spürbar geschwächt. «Mit seinem propagierten Kampf um die Straße, um die Parlamente und die Köpfe ist der organisierte Rechtsextremismus in Dortmund in allen Punkten vorerst gescheitert», bilanzierte Polizeipräsident Gregor Lange am Donnerstag. Es zeige sich eine zunehmende Mobilisierungsschwäche. «Der gesellschaftliche Anschluss gelingt nicht», so Lange weiter. Rechtsextremer Hass bleibe aber bundesweit und vor Ort eine ernstzunehmende Gefahr. Die Szene habe sich nicht aufgelöst, nur verändert, mahnte er. Es gelte genau hinzusehen und den Druck aufrecht zu erhalten.

Von dpa