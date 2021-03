Zurückgehaltenes Gutachten fordert Wandel in der Kirche

Köln (dpa) - Das vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bisher zurückgehaltene Missbrauchsgutachten fordert einen Kulturwandel in der katholischen Kirche. Dem derzeitigen männerbündlerischen System müsse unter anderem durch die Berufung von Frauen in Führungspositionen entgegengewirkt werden, empfiehlt die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl, deren Gutachten am Donnerstag vom Erzbistum Köln erstmals unter strengen Auflagen zur Einsicht freigegeben wurde.