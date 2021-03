Mehr NRW-Väter in bezahlter Elternzeit: Anteil steigt

Wiesbaden (dpa/lnw) - Auch in Nordrhein-Westfalen steigt der Anteil der Väter, die sich für eine bezahlte berufliche Auszeit zur Kinderbetreuung entscheiden. Allerdings wurde die Zahl in den vergangenen Jahren nur in kleinen Schritten größer, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt beantragten in NRW im vergangenen Jahr 407 133 Menschen Elterngeld. 22,9 Prozent davon waren Männer. 2019 lag der Anteil bei 404 013 Anträgen noch bei 22,4 Prozent und 2018 bei 392 367 bei 21,5 Prozent.

Von dpa