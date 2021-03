84-Jährige legt Telefonbetrüger rein: Festnahme

Köln (dpa) - Eine 84-jährige Frau aus Köln hat sich als reiche Witwe ausgegeben und so Telefonbetrügern das Handwerk gelegt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Anrufer sich als angeblicher Polizist ausgegeben und ihr angeraten, seinen Kollegen ihr Geld in Verwahrung zu geben. Die Seniorin kannte den Trick und präsentierte sich als vermeintlich leichtes Opfer: Während ihr Mann neben ihr saß, ging sie zum Schein auf die Forderung ein und behauptete, 15 000 Euro im Tresor zu haben - dann rief sie die Polizei.

Von dpa