Zwei Männer nach schwerem Raub wegen Mordversuchs in U-Haft

Bochum (dpa/lnw) - Nach einem schweren Raubüberfall auf einen jungen Mann in Bochum hat die Polizei zwei Tatverdächtige wegen versuchten Mordes festgenommen. Die Männer im Alter von 17 und 20 Jahren befinden sich seit diesem Donnerstag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Den beiden wird vorgeworfen, am Montag in der Innenstadt einen 21-Jährigen mit Schlag- und Stichwerkzeugen verletzt und ausgeraubt zu haben. Der Mann kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die daraufhin eingesetzte Mordkommission nahm die beiden Tatverdächtigen am Mittwoch fest.

Von dpa