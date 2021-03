Prozess um blutige Messerattacke in Neuss

Düsseldorf (dpa/lnw) - Knapp fünf Monate nach der blutigen Messerattacke auf eine Frau in Neuss muss sich deren Ehemann heute vor Gericht verantworten. Dem 58-jährigen Neusser wird versuchter Mord zur Last gelegt. Er soll nachts mit einem Messer auf seine arglose schlafende Ehefrau eingestochen haben. Der Prozess beginnt am Landgericht.