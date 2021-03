Güterumschlag der NRW-Binnenhäfen sank im Jahr 2020 deutlich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Güterumschlag in den nordrhein-westfälischen Binnenhäfen ist im Corona-Jahr 2020 deutlich gesunken. Insgesamt wurden in den Häfen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes im vergangenen Jahr rund 106,5 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf am Freitag mitteilte. Das waren 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2017 betrug das Minus sogar 16,7 Prozent. Bei gut einem Viertel (28 Prozent) der beförderten Tonnage handelte es sich 2020 um Gefahrgut.

Von dpa