Abriss von früherer Beitz-Villa in Essen hat begonnen

Essen (dpa/lnw) - In Essen hat der Abriss der seit über sieben Jahren leerstehenden Villa das früheren Krupp-Managers Berthold Beitz (1913-2013) begonnen. Auf dem drei Hektar großen Grundstück in bester Lage in der Nähe des Baldeneysees sollen laut einer Bauvoranfrage aus dem Jahr 2016 drei Villen und drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Die früher im Besitz von Thyssenkrupp befindliche Immobilie gehört nach dpa-Informationen mittlerweile einem Immobilienunternehmen aus Berlin. Um die Zulässigkeit einer neuen Bebauung des Grundstücks hatte es juristische Auseinandersetzungen gegeben. Was genau der neue Eigentümer auf dem Gelände plant, wurde bislang nicht öffentlich bekannt.

Von dpa