Laumann: Test-Strategie in Kommunen «sinnvolle Maßnahme»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die nur eingeschränkt für das Land geltende Corona-Notbremse gerechtfertigt. Es sei eine «sinnvolle Maßnahme», dass Kommunen mit einer Wocheninzidenz über 100 Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Test erlauben könnten, sagte Laumann am Freitag in Düsseldorf. Es gebe inzwischen fast 5000 zugelassene Testzentren in NRW. Es bestehe ein Interesse daran, dass diese auch genutzt würden.