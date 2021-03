Stadt bestätigt Corona-Ausbruch auf Schausteller-Gelände

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Düsseldorfer Gesundheitsamt hat einen Ausbruch mit der südafrikanischen Variante des Coronavirus auf einem Schausteller-Gelände im Norden der Stadt am Freitag bestätigt. Wegen des Ausbruchs war ein Schausteller am Donnerstag in ein Dilemma geraten: Einerseits musste er als Angeklagter an einem Strafprozess teilnehmen, andererseits durfte er das Gerichtsgebäude vermutlich nicht betreten.

Von dpa