2019 entfielen im Schnitt 964 Einwohner auf eine Arztpraxis

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Bonn, Münster und Düsseldorf entfielen 2019 die wenigsten Einwohner auf eine Arztpraxis. Kamen im landesweiten Schnitt 964 Einwohner auf eine Allgemeinmedizin- oder Facharztpraxis, waren es in Bonn lediglich 562, in Münster 632 und in der Landeshauptstadt 642, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf berichtete. Insgesamt wurden 2019 landesweit 18 621 Praxen registriert. Zum Vergleich: 2014 waren es noch 18 711, 2009 sogar noch 19 541. Die meisten Einwohner je Arztpraxis wurden 2019 für die Kreise Olpe (1381), Gütersloh (1280) und Kleve (1240) errechnet.

Von dpa