Vorfall auf Motorhaube: Drei Männer stürzen von Auto

Attendorn (dpa/lnw) - Bei einem Vorfall auf einem Parkplatz in Attendorn im Sauerland sind mehrere Männer verletzt worden. Ein 18-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und musste reanimiert werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Umstände des Unfalls von Donnerstagabend geben der Polizei allerdings noch Rätsel auf. Laut Zeugenaussagen hatten sich drei Männer auf die Motorhaube eines Autos gesetzt. In dem Wagen saßen vier Menschen. Laut Mitteilung kannten sich alle Beteiligten.

Von dpa