Düsseldorf. Die Enttäuschung sitzt tief. Zu gern hätte Theresa Strumann mit ihrer Stufe die letzten Schultage gefeiert. Auf ihre Mottowoche haben sich alle Schülerinnen und Schüler, die in Kürze das Abitur nicht nur an Deutschlands ältester Schule machen, gefreut. Doch weil sie seit einem Jahr unter Corona-Bedingungen lernen, hatten die Oberstufenschüler stets im Hinterkopf: Das kann für sie genauso enden wie für die Abiturientia 2020 – kein Verkleiden, keine Partystimmung, keine Deko in der Schule. Corona sorgt für eine ordentliche Portion Ungewissheit. Nichts kann konkret geplant werden. Christiane Berg, Lehrkraft und sogenannte Systemberaterin Extremismusprävention, spürt diese Ratlosigkeit in Schulen. Was heute geht, kann morgen schon ein Wagnis sein. „Die Abschluss-Klassen sind arg von der Pandemie getroffen“, findet sie. Stufenfahrten fielen Corona zum Opfer, die Mottowoche wird gekippt, womöglich auch Abschluss-Feste: Jugendliche könnten sich fremdbestimmt fühlen, bedauert sie. "Was ist, wenn die Generation resigniert?" Aus ihrer Warte als Lehrkraft, die das Demokratieverständnis bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen fördern möchte, findet sie es wesentlich, dass Lehrer und Schüler jetzt im Gespräch bleiben. „Partizipation gehört zu unserer Demokratie“, sagt sie. Und denkt laut ­weiter: „Was ist, wenn diese Corona-Generation nur resigniert?“ Politik-Verdrossenheit sei keine Basis für die Zukunft. Deswegen hält es die Pädagogin für grundlegend, dass Schulleitungen mit den Abschluss-Jahrgängen im Rahmen der vorgegebenen Erlasse nach Handlungsmöglichkeiten suchen. Das kann die Akzeptanz von Entscheidungen steigern und den Jugendlichen eine Plattform bieten, ihren Schulabschluss unter erschwerten Bedingungen demokratisch mitzugestalten. Abschlussfeiern und Mottowochen sind Privatveranstaltungen Die Schulleitungen in Nordrhein-Westfalen sehen sich dabei gleich vielfach in der Bredouille. Was dürfen sie erlauben? Was nicht? Das Sicherstellen der finalen Prüfungen genießt oberste Priorität – in Corona-Zeiten ohnehin die Herausforderung. Das Schulministerium stuft Abschlussfeste und Mottowochen als Privatveranstaltung ein, die nicht zentral geregelt werden. Sollten sie durchgeführt werden, gilt die Coronaschutzverordnung.Die Verantwortlichen in den Schulen leiden mit den Abschluss-Jahrgängen . „Die Schüler wollen Gemeinschaft leben. Es tut mir in der Seele weh, dass wir ihnen kaum Zugeständnisse machen können“, heißt es oft. Mathias Pellmann ist 2021 doppelt traurig. „Wir haben Plan A, Plan B und Plan C in der Schublade“, seufzt er. Der Schulleiter verabschiedet am 18. Juni den ersten Jahrgang der ­Sekundarschule Lüding­hausen. „Der Tag ist für alle besonders. Auch für uns als Schule: Unser erster Jahrgang verlässt uns.“ Ein rauschendes Fest hätten sie gefeiert – wenn Corona nicht wäre. Jetzt wird es vermutlich auf mehrere Abschieds-Veranstaltungen hinauslaufen. Er hält engen Kontakt zu den Zehnern.