Staatsanwalt: Frau lag tot in der Dusche und ist erfroren

Bochum (dpa/lnw) - Die 47 Jahre alte Frau, die am Mittwochmorgen tot in einer Wohnung in Bochum gefunden worden war, ist erfroren. Das ergab eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche. Wie die Staatsanwaltschaft in Bochum am Freitag weiter bestätigte, wurde die Tote nackt in einer Dusche gefunden und wies Blutergüsse auf. Zuerst hatte die «WAZ» berichtet.

Von dpa