Kötter gibt auch Fluggastkontrollen in Köln/Bonn ab

Köln (dpa/lnw) - Das Essener Sicherheitsunternehmen Kötter gibt auch die Fluggastkontrollen am Flughafen Köln/Bonn ab. Das für die Auftragsvergabe zuständige Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums habe sich bei der Neuausschreibung für einen neuen Dienstleister entschieden, teilte Kötter am Freitag mit. Wer den Auftrag erhalte, werde das Amt voraussichtlich in der zweiten Aprilwoche endgültig entscheiden.