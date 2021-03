Erste Kommunen wollen Ausnahme von Corona-Notbremse zulassen

Bergheim (dpa/lnw) - Erste Kommunen in Nordrhein-Westfalen wollen eine Ausnahme von der Corona-Notbremse beantragen und Menschen mit negativem Schnelltest etwa den Zutritt in Läden erlauben. Der Rhein-Erft-Kreis teilte am Freitag mit, das nötige Abstimmungsverfahren mit dem NRW-Gesundheitsministerium werde umgehend eingeleitet. Auch Wuppertal erklärte, mit einer sogenannten Schnelltest-Verordnung bestehende Lockerungen erhalten zu wollen. Es gebe ein flächendeckendes Angebot an Corona-Tests. Man könne es daher verantworten, in Wuppertal Geschäfte und Museen geöffnet zu lassen, teilt die Stadt mit.

Von dpa