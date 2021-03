Duisburg (dpa/lnw) - Ein 63-jähriger Mofafahrer ist in Duisburg-Rahm bei Rot über eine Kreuzung und in das Auto einer 41-Jährigen gefahren. Die Frau sei am Freitagnachmittag links mit ihrem Fahrzeug in die Kreuzung eingebogen, als der Mofafahrer in ihren Wagen gekracht sei, teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa