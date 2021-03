Unfall mit Fahrerflucht in Voerde: Ein Verletzter

Voerde (Niederrhein) (dpa/lnw) - Ein 21-Jähriger ist unter Alkoholeinfluss mit seinem Motorroller in ein Auto gekracht - dessen Fahrer dann vom Unfallort geflüchtet ist. Wie die Polizei mitteilte, bog der Rollerfahrer am späten Freitagabend nach links in eine Straße in Voerde (Niederrhein) (Kreis Wesel) ein und übersah das Auto des bislang unbekannten Fahrzeugführers. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa