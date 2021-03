E-Bike-Fahrer stürzt auf nasser Fahrbahn und stirbt

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 33-jähriger Mann ist in Wuppertal mit seinem E-Bike auf der regennassen Straße gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei teilte mit, dass der Mann laut Zeugenaussage auf der nassen Fahrbahn ins Schlingern geraten und auf die Fahrbahn gefallen sei. Bei dem Sturz am frühen Samstagmorgen zog sich der Radfahrer so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Von dpa