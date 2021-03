Der Frühling kommt: Ab Montag über 20 Grad in NRW

Ab Montag gibt es dann laut DWD-Prognose reichlich Sonnenschein. «Dazu wird es für die Jahreszeit ungewöhnlich mild», kündigte der Meteorologe an. Am Montag werden demnach Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad erwartet, am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad im Rheinland und 22 Grad in Westfalen. Die 20-Grad-Marke soll nach DWD-Vorhersage auch am Mittwoch geknackt werden.

