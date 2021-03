22-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum: Schwer verletzt

Bocholt (dpa/lnw) - Ein 22-jähriger Mann ist am Samstagabend mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei in Bocholt-Liedern (Kreis Borken) aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen den Baum gekracht, wie die Polizei mitteilte. Schwerverletzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa