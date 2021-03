Blume bangt um Tochter: Stammzellenspender gesucht

Steinhagen (dpa) - Der frühere deutsche Top-Sprinter Marc Blume bangt um das Leben seiner kleinen Tochter Feelia. Weil die Fünfjährige an Blutkrebs erkrankt ist, sucht der 47 Jahre alte frühere Leichtathlet dringend Stammzellenspender. «Mit Glück gibt es fünf bis sieben Treffer. Dann muss man sehen, ob die tatsächlich spenden können», sagte der ehemalige Hallen-Europameister im Interview der «Bild am Sonntag». Der Deutsche Leichtathletik-Verband helfe durch Posts, es gebe Kontakt zum Internationalen Olympischen Komitee (IOC), und die große Tochter sei in sozialen Netzwerke mit Aufrufen dabei.

Von dpa