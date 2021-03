Bocholt (dpa/lnw) - Ein 53-jähriger Pedelecfahrer ist am späten Samstagabend auf einem Radweg gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wieso der Mann beim Befahren des Radwegs in Bocholt (Kreis Borken) zu Fall kam, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Per Rettungshubschrauber wurde er in eine Unfallklinik gebracht.

Von dpa