Essen verliert Anschluss zum BVB: «Fußball ist grausam»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen verliert den anvisierten Aufstieg in die 3. Fußball-Liga immer weiter aus den Augen. «Manchmal ist der Fußball grausam. Wir haben unsere Konterchancen nicht gut ausgespielt und dann in der letzten Minute einen berechtigten Elfmeter gegen uns bekommen», meinte RWE-Coach Christian Neidhart und haderte nach dem 1:1 (1:0) am Samstag bei Rot-Weiß Oberhausen mit der mangelnden Cleverness seiner Mannschaft, die eine 1:0-Führung in der Nachspielzeit aus der Hand gab. Oberhausen gelang der Treffer zum Endstand per Strafstoß von Sven Kreyer erst kurz vor dem Abpfiff (90.+4).

Von dpa