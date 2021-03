Impftermine für den Jahrgang 1941 ab 6. April möglich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die 79-Jährigen in Nordrhein-Westfalen bekommen in Kürze Post von ihrer Kommune. Dienstag nach Ostern startet für ihre Altersgruppe landesweit die Terminvereinbarung zur Corona-Schutzimpfung. «Der Jahrgang 1941 kann nun in dieser Woche durch die Kommunen angeschrieben werden», kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf an. «Wichtig ist: Die Terminvergabe gilt zunächst ausschließlich für diesen Jahrgang sowie für die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner.» Beim Partner spiele das Alter keine Rolle.

Von dpa