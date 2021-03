In der Episode 3342 der Telenovela behandelt Hoffmann alias Tangendorf die temperamentvolle Merle ( Anja Franke ), die zuvor per Gerichtsbeschluss eine Anti-Aggressions-Therapie aufgebrummt bekam. Dabei stößt er mit seinen ungewöhnlichen Behandlungsmethoden zunächst auf den Widerstand seiner Patientin. Doch mit zunehmenden Therapiestunden öffnet sich in Merle schließlich die Einsicht, so die ARD , «dass Wut zur schöpferischen Kraft werden kann».

Rüdiger Hoffmanns Markenzeichen ist seine langsame Art zu sprechen - gerne eröffnet er seine Auftritte mit dem Satz: «Hallo erst mal.» Auch im Kino war er schon zu sehen - als «Spieglein an der Wand» in Otto Waalkes Komödie «7 Zwerge - Männer allein im Wald».

Die Telenovela «Rote Rosen» wird in Lüneburg gedreht und läuft montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten.

