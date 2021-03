Essen (dpa/lnw) - Sommerliche Temperaturen und Sonne satt erwartet die Menschen in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen. Am Dienstag und Mittwoch könne es bis zu 25 Grad warm werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Essen mit.

Von dpa