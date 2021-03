Sonne und blauer Himmel: 21,5 Grad am Köln/Bonner Flughafen

Essen (dpa/lnw) - Der wärmste Ort in Nordrhein-Westfalen war am Montag der Köln/Bonner Flughafen. Dort zeigte die Wetterstation am Nachmittag ungewöhnlich milde 21,5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen am Montag mitteilte. Düsseldorf kam auf 20 Grad und Duisburg auf 20,2 Grad. In Dortmund wurden am Flughafen auch 20 Grad gemeldet und in Bielefeld 18,7 Grad. Auf dem Kahlen Asten wurden 14,5 Grad gemessen.

Von dpa