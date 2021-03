14 Jahre alte Inline-Skaterin angefahren und schwer verletzt

Münster (dpa/lnw) - Eine 14-Jährige ist am Montagabend in der Nähe von Münster von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Mädchen war mit Freunden auf ihren Inline-Skates auf der Kreisstraße 10 zwischen Münster-Amelsbüren und Ottmarsbocholt (Kreis Coesfeld) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Beim Überqueren der Straße auf einer Brücke, die über die A1 führt, sei sie von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 23 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.

Von dpa