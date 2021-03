Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist künftig eine «Digitalisierungsprüfung» für alle neuen Gesetze Pflicht. Das hat das Landeskabinett beschlossen. Digitalisierung helfe dabei, den Bürgern Dienstleistungen der Verwaltung schneller anzubieten, erklärte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa