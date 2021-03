Wirtschaftsleistung in NRW sinkt 2020 um mehr als 4 Prozent

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Wirtschaftsleistung in Nordrhein-Westfalen ist im Corona-Jahr 2020 deutlich gesunken. Insgesamt seien im bevölkerungsreichsten Bundesland im vergangenen Jahr Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 697 Milliarden Euro erzeugt oder erbracht worden, berichtete das Statistische Landesamt am Dienstag unter Berufung auf vorläufige Zahlen. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies preisbereinigt ein Minus von 4,4 Prozent. Bundesweit ging die Wirtschaftsleistung sogar um 4,9 Prozent zurück. Nach Angaben der Statistiker verringerte sich die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe in NRW um 7,2 Prozent. Im Dienstleistungssektor fiel der konjunkturelle Abschwung mit einem Minus von 3,8 Prozent dagegen moderater aus.