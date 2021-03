Polizei stellt zwei Pistolen sicher: Mann festgenommen

Mettmann (dpa/lnw) - Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen in Monheim am Rhein und Mettmann hat die Polizei am Dienstagmorgen zwei Maschinenpistolen gefunden und sichergestellt. Die Durchsuchung mit Hilfe von Spezialeinsatzkräften erfolgte im Zuge von Ermittlungen gegen einen 36-jährigen Mann. Er stehe im Verdacht, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa